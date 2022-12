Les Authentiques Déjeuners de Gala Le long des Quais Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Les Authentiques Déjeuners de Gala Le long des Quais, 29 avril 2023, Bordeaux. Les Authentiques Déjeuners de Gala Samedi 29 avril 2023, 10h00 Le long des Quais

Tarif : 79 € par personne.

Le 29 Avril 2023 sera organisé un déjeuner de gala à 79€ (repas, visite du navire amiral et spectacles notamment compris), tout visiteur hors croisiériste sera le bienvenu et pourra s’inscrire. Le long des Quais Quais de Bordeaux Quinconces Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine Compagnie Française de Croisières a imaginé des évènements dédiés, qui au cours d’une demi-journée passée à bord, offrent aux clients l’occasion d’expérimenter l’ambiance et la gastronomie à bord de son navire amiral. Ces événements seront disponibles lors de la saison Inaugurale dans une sélection de ports français. Pour les déjeuners, le tarif comprend : Un apéritif de bienvenue à bord ;

Le déjeuner de Gala ;

Les boissons à discrétion lors du repas (vin au verre, boissons sans alcool, eau, thé et café ;

Une visite des espaces publics du navire par le personnel de bord ;

Un spectacle de Gala dans le grand salon du navire. Durant la journée du 29, des visites seront organisées pour le public.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-29T10:00:00+02:00

2023-04-29T20:00:00+02:00

