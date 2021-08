Jouques Le village Bouches-du-Rhône, Jouques Le long de l’aqueduc romain de Traconnade à Jouques Le village Jouques Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

le dimanche 19 septembre à 14:30

Ce chef d’œuvre de notre patrimoine construit il y a bientôt 2000 ans amenait les eaux des sources de Jouques à Aix distant d’environ 31 km, à travers et sous les collines. De nombreux vestiges sont encore visibles. Les « Amis de Jouques », proposent de vous en faire découvrir les vestiges jouquards au cours d’une randonnée en boucle d’une demi-journée. Des chaussures de marche et une bonne condition physique sont nécessaires ainsi qu’une lampe de poche, une bouteille d’eau et des vêtements adaptés au temps. Il vous sera demandé de porter un masque lors des regroupements. Les mineurs doivent être accompagnés. Inscriptions obligatoires et renseignements au 06 75 87 75 83 ou [lesamisdejouques@orange.fr](mailto:lesamisdejouques@orange.fr) Randonnée en boucle d’une demi-journée en suivant l’aqueduc de Traconnade à Jouques. Le village 13490 Jouques Jouques Bouches-du-Rhône

2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T18:30:00

