Long Long Long, Somme Le LONG de la Somme à vélo ! 19/09/2021 Long Long Catégories d’évènement: Long

Somme

Le LONG de la Somme à vélo ! 19/09/2021 Long, 19 septembre 2021, Long. Le LONG de la Somme à vélo ! 19/09/2021 2021-09-19 – 2021-09-19

Long Somme Long Pour la première fois, nous vous proposons une balade à vélo pour partir à la découverte des patrimoines de la commune de Long : la biodiversité du marais communal, le canal, …. Vous apprécierez les beautés automnales du moment…Idéal en famille ! Pour la première fois, nous vous proposons une balade à vélo pour partir à la découverte des patrimoines de la commune de Long : la biodiversité du marais communal, le canal, …. Vous apprécierez les beautés automnales du moment…Idéal en famille ! Pour la première fois, nous vous proposons une balade à vélo pour partir à la découverte des patrimoines de la commune de Long : la biodiversité du marais communal, le canal, …. Vous apprécierez les beautés automnales du moment…Idéal en famille ! ©Pixabay dernière mise à jour : 2021-01-15 par

Détails Catégories d’évènement: Long, Somme Autres Lieu Long Adresse Ville Long lieuville 50.0396#1.98097