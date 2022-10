Un sentiment de vie Le LoKal Saint-Denis Catégories d’évènement: Saint-Denis

Seine-Saint-Denis

Un sentiment de vie Le LoKal, 7 avril 2023, Saint-Denis. Un sentiment de vie 7 – 16 avril 2023 Le LoKal La Compagnie – Jean-Michel Rabeux Le LoKal 3 rue Gabriel Péri 93200 Grand Centre Ville Saint-Denis 93200 Seine-Saint-Denis Île-de-France Un sentiment de vie de Claudine Galea, mis en scène par Jean-Michel Rabeux.

Avec Claude Degliame et Nicolas Martel Dans Un sentiment de vie une autrice, des années après la mort de son père, trouve enfin les mots pour lui dire la force de son amour.

« Cette pièce raconte d’abord la relation entre deux générations. Et, comme dans tant de familles, on parle de politique pour taire son affection. Le père est militaire des guerres coloniales, pied-noir, réac, comme on dit. Mais ce père est doux et pudique, il est terriblement vivant, drôle et joyeux. […] C’est une histoire familiale, toute singulière, toute petite, mais elle s’entremêle si inextricablement à la Grande, la politique, la sociale, l’histoire des guerres, quoi, l’histoire de tous, que tous nous la reconnaissons. Il faut une langue, une sacrée langue, pour fabriquer ce kaléidoscope. Le texte raconte aussi comment on fait pour écrire, comment c’est un sacré boulot, une perte, il écrit qu’on écrit comme on respire, pour survivre. » Jean-Michel Rabeux

