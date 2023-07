Visites guidées du Vieux Tours Le Logis Tours, 17 septembre 2023, Tours.

Visites guidées du Vieux Tours Dimanche 17 septembre, 10h00, 11h00 Le Logis Dimanche : à 10h et à 11h. Durée 1h30. Rendez-vous le Logis, hôtel des Ducs de Touraine, 15 place Châteauneuf – sans réservation. Renseignements : Service patrimoine de la Ville de Tours.

Autour de la place Plumereau, ce quartier se caractérise par un ensemble homogène de maisons à pans de bois et en pierre. Par un guide-conférencier Ville d’art et d’histoire

Le Logis Hôtel des Ducs de Touraine, 15 place Châteauneuf 37000 Tours

Cet équipement culturel et touristique a pour objectif la sensibilisation, l’information et la formation de tous à l’architecture et au patrimoine.

En attendant l’ouverture, la Ville ouvre un espace de préfiguration qui donne à comprendre le projet et éclaire des thématiques majeures : les paysages ligériens, la demeure urbaine, Tours ville royale.

L’ambiance et les outils numériques vous invitent à une expérience immersive et inédite.

