Visite libre 16 et 17 septembre Le Logis

Cet espace de préfiguration du futur Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine (CIAP) donne à comprendre le projet et éclaire des thématiques majeures.

Le Logis Hôtel des Ducs de Touraine, 15 place Châteauneuf 37000 Tours Tours 37020 Vieux Tours Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 21 61 88 [{« type »: « phone », « value »: « 02 47 21 61 88 »}, {« type »: « email », « value »: « animation-patrimoine@ville-tours.fr »}] La Ville de Tours, ville d’art et d’histoire (VAH), travaille actuellement à la création d’un Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine (CIAP).

Cet équipement culturel et touristique a pour objectif la sensibilisation, l’information et la formation de tous à l’architecture et au patrimoine.

En attendant l’ouverture, la Ville ouvre un espace de préfiguration qui donne à comprendre le projet et éclaire des thématiques majeures : les paysages ligériens, la demeure urbaine, Tours ville royale.

L’ambiance et les outils numériques vous invitent à une expérience immersive et inédite.

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

