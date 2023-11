Marché de Noël Le logis du Breuil Chaillac, 17 décembre 2023, Chaillac.

Chaillac,Indre

Marché d’artisanat d’art et producteurs locaux pour Noël et la préparation des fêtes de fin d’année..

Dimanche 2023-12-17 10:00:00 fin : 2023-12-17 17:00:00. EUR.

Le logis du Breuil

Chaillac 36310 Indre Centre-Val de Loire



Arts and crafts market and local producers for Christmas and the festive season.

Un mercado de artesanía y productores locales para celebrar la Navidad y prepararse para las fiestas.

Markt mit Kunsthandwerk und lokalen Produzenten für Weihnachten und zur Vorbereitung auf die Feiertage.

Mise à jour le 2023-11-24 par BERRY