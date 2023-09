Cet évènement est passé Visite libre du parc du logis où venait Aimé Bonpland Le Logis des Chauvins Port-d’Envaux Catégories d’Évènement: Charente-Maritime

Port-d'Envaux Visite libre du parc du logis où venait Aimé Bonpland Le Logis des Chauvins Port-d’Envaux, 16 septembre 2023, Port-d'Envaux. Visite libre du parc du logis où venait Aimé Bonpland 16 et 17 septembre Le Logis des Chauvins Gratuit. Entrée libre. Ouverture du parc du Logis des Chauvins pour la première fois, ou Aimé Bonpland, botaniste, explorateur, médecin, venait chez sa sœur Olive Gallocheau née Goujaud pour se ressourcer. Nous ouvrons le parc exceptionnellement pour l’anniversaire de sa naissance il y a 250 ans. Le Logis ne sera pas ouvert à la visite. Le Logis des Chauvins 15 allée des Marronniers, 17350 Port-d’Envaux Port-d’Envaux 17350 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 06 12 16 08 49 Profitez de l’ouverture du parc du logis des Chauvins pour la première fois, où Aimé Bonpland, botaniste, explorateur, médecin, venait chez sa sœur Olive Gallocheau née Goujaud venait se ressourcer. Le parc est exceptionnellement ouvert pour l’anniversaire de sa naissance, de ses 250 ans. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 ©Bertrand Ayache Détails Catégories d’Évènement: Charente-Maritime, Port-d'Envaux Autres Lieu Le Logis des Chauvins Adresse 15 allée des Marronniers, 17350 Port-d'Envaux Ville Port-d'Envaux Departement Charente-Maritime Lieu Ville Le Logis des Chauvins Port-d'Envaux latitude longitude 45.833077;-0.681345

Le Logis des Chauvins Port-d'Envaux Charente-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/port-d'envaux/