Vendée Concours d’Artistes Peintres 2023 Le Logis de la Chabotterie Saint-Sulpice-le-Verdon, 17 septembre 2023, Saint-Sulpice-le-Verdon. Concours d’Artistes Peintres 2023 Dimanche 17 septembre, 08h00 Le Logis de la Chabotterie ouvert à tous Sur le site du Logis de la Chabotterie, ce concours d’artistes peintres est ouvert à tous. L’inscription a lieu le jour même de 8h à 12h au secrétariat du concours. Le Logis de la Chabotterie La Chabotterie Saint-Sulpice-le-Verdon Saint-Sulpice-le-Verdon 85260 Vendée Pays de la Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

