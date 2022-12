Exposition : Noëls traditionnels à la Chabotterie Le Logis de la Chabotterie Saint-Sulpice-le-Verdon Catégories d’évènement: Saint-Sulpice-le-Verdon

Exposition : Noëls traditionnels à la Chabotterie Le Logis de la Chabotterie, 21 décembre 2022, Saint-Sulpice-le-Verdon. Exposition : Noëls traditionnels à la Chabotterie 21 – 31 décembre Le Logis de la Chabotterie

7€. 3€50 pour les 18-25 ans. Gratuit pour les -18 ans.

Retrouvez dans les salles du logis une scénographie étonnante évoquant les ambiances des Noëls traditionnels. Le Logis de la Chabotterie La Chabotterie Saint-Sulpice-le-Verdon Saint-Sulpice-le-Verdon 85260 Vendée Pays de la Loire Du 26 novembre au 31 décembre 2022 : Que serait Noël sans les histoires que l’on raconte au coin du feu, les gourmandises, les chants ou encore les jouets anciens ?

Exposition incluse dans le tarif d’entrée du logis.

