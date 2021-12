Le logement, reflet de la condition sociale à la SMN Mondeville, 3 juin 2022, Mondeville.

Le logement, reflet de la condition sociale à la SMN Rue de l’Hôtellerie Devant le théâtre de la Renaissance Mondeville

2022-06-03 14:00:00 14:00:00 – 2022-06-03 16:00:00 16:00:00 Rue de l’Hôtellerie Devant le théâtre de la Renaissance

Mondeville Calvados Mondeville

La logique paternaliste sous-entend la disponibilité et la proximité des salariés.

Vous découvrirez que la hiérarchie sociale présente à l’usine se traduit également dans l’espace urbain de cette cité ouvrière née au tout début du XXème siècle.

Une visite proposée par l’Association Mémoire et Patrimoine SMN.

