Le logement, évolution des modèles – Saint-Herblain : Bagatelle / Pelousière – Expédition urbaine, 24 septembre 2022, .

2022-09-24

Horaire : 09:30 12:30

Gratuit : oui Inscription obligatoire à l’ardepa, par téléphone au 02 40 59 04 59 ou par mail à lardepa@gmail.com

Expédition #2 – Dans le cadre des Expéditions urbaines 2022 « Le logement et la ville, faire autrement ». En périmètre de la ville-centre qui féconde des ZAC puissantes dans ces territoires encore disponibles, les quartiers des villes de ceinture se déploient à proximité de polarités aux caractères variés voire très contrastés. Ainsi, au sud du Sillon de Bretagne et de la séquence commerciale de la route de Vannes, un quartier multifonctionnel et de grande influence a vu le jour depuis 2008. Il continue son développement en portant des expériences environnementales et morphologiques intéressantes. Dans les 20 hectares de l’ancienne propriété de Bagatelle avec son Château, son Orangerie, sa glacière, ses vergers en espaliers et son grand bassin maçonné sur le lit du ruisseau, est venu se greffer un quartier confortable, arboré, porteur d’aménités à façonner au long cours. Les ingrédients sont présents (le quartier voué aux piétons dans les arrières de paysages magiques, mais trop encombré de voitures sur les espaces publics, montre les inachevés d’engagement…), ainsi la construction des solidarités, la vie collective et festive sur ce chemin des écoles tardent à s’ancrer. L’observation attentive des composants du quartier permet de comprendre, en critique positive, l’engagement des nouvelles inspirations de renouveau des modèles de gouvernance et de programmations bâties dans d’autres territoires plus contemporains.Plus au sud, sur le grand versant nord de la Loire au pied du bourg, une extension de ce dernier a apporté sa contribution aux inspirations en rupture relative avec les pratiques urbaines précédentes. De nouvelles constructions, des modes de parcours entre l’espace public et l’intimité domestique s’initient… mais la composition fragmentée isole les copropriétés ouvertes pourtant. Où sont les lieux qui rassemblent… Espaces construits, jardins de partage ? Peut-on engager de nouvelles inspirations naissantes des habitants eux-mêmes ? Comment ? Autant de questions que nous mobiliserons pour « faire projet » ensemble en marchant. En partenariat avec la Ville de Nantes et Nantes Métropole, l’ardepa (association régionale pour la diffusion et la promotion de l’architecture) organise la visite.Durée d’une visite : environ 3 heures, à partir de 9h30.