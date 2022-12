Le MégaloClown Festival Le local – théâtre du chapeau, 20 décembre 2022, Bordeaux.

Le MégaloClown Festival 20 décembre 2022 – 27 janvier 2023 Le local – théâtre du chapeau

Tarif : 12 € par spectacle.

Le MegaloClown festival: Six semaines de spectacles de clown contemporain (nouveaux clowns). Six spectacles différents. Riez, rêvez, par les temps qui courent saisissez l’occasion ! On va se régaler !

Le local – théâtre du chapeau 21 rue Delord 33000 Bordeaux Chartrons Bordeaux 33300 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Un évènement exceptionnel à ne pas manquer avec 6 semaines de spectacles à Bordeaux pour savourer, découvrir, redécouvrir, voir ou revoir le répertoire de la Cie + nos guests. Chaque semaine un nouveau spectacle sur 4 soirs !

En ouverture nous aurons le plaisir de vous présenter notre nouvelle création « LE MUR »,

« MANO A MANO » revivra sur 4 dates uniques pour terminer l’année, puis 2023 démarrera avec « LA GYMNASTIQUE DU SAUMON » avec Camille Syren, Marie Bidet prendra le relais avec « MOI, GINETTE BASIQUE » , 3eme semaine de janvier « ROMEO ET JULIETTE » reviendra sur scène et « TORTILLA MUCHO » clôturera ce festival de clown contemporain !

On va se régaler !



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-20T20:30:00+01:00

2023-01-27T21:40:00+01:00

TDC