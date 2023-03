À la rencontre d’artisans-créateurs dans leur boutique associative Le Local – Saint-Leu Saint-Leu-la-Forêt Catégories d’Évènement: Saint-Leu-la-Forêt

Val-d'Oise

À la rencontre d’artisans-créateurs dans leur boutique associative Le Local – Saint-Leu, 1 avril 2023, Saint-Leu-la-Forêt. À la rencontre d’artisans-créateurs dans leur boutique associative 1 et 2 avril Le Local – Saint-Leu Lors de ce week-end portes ouvertes dans la boutique associative Le Local – Saint-Leu, vous pourrez voir quelques étapes de fabrication de bijoux, être initié.e.s aux bases de la couture et apprendre quelques astuces, tâter de la terre, découvrir le secret des plantes et des cosmétiques, et voir à l’œuvre des artistes-illustrateurs.

Entre démonstrations et rencontres avec les artisans-créateurs, vous en connaîtrez davantage sur leur savoir-faire, mais aussi sur ce que signifie être artisan aujourd’hui. Le Local – Saint-Leu 118 rue du général Leclerc, 95320 Saint-Leu-la-Forêt 95320 Val-d’Oise Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://www.lelocal95.com/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T09:30:00+02:00 – 2023-04-01T19:30:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00 boutique de créateurs artisanat val d’oise Le Local – Saint-Leu

