Le livre : un moment de partage Centre Culturel Athanor, 18 novembre 2021, Guérande.

Le livre : un moment de partage

Centre Culturel Athanor, le jeudi 18 novembre à 09:00

Journée de rencontres ouverte aux professionnels de la petite enfance et à tous les parents. L’association Millefeuilles et Petit Lu organise une journée de sensibilisation à l’importance de la lecture pour les tout-petits. En présence de Sophie Marinopoulos, psychologue, psychanaliste, spécialiste de la famille et Cécile Boulaire, maître de conférence en littérature pour la jeunesse à l’université de Tours. Léo Campagne-Alavoine, directrice de “l’agence quand les livres relient » animera cette journée. En partenariat avec la Bibliothèque Départementale de Loire Atlantique (BDLA) et la Ville de Guérande. Gratuit – sur inscription sur www.millefeuillesetpetitlu.fr

Public

Journée de rencontres ouverte aux professionnels de la petite enfance et à tous les parents. L’association Millefeuilles et Petit Lu organise une journée de sensibilisation à l’importance de l…

Centre Culturel Athanor 2 Avenue Anne de Bretagne 44350 Guerande Guérande Loire-Atlantique



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-18T09:00:00 2021-11-18T16:30:00