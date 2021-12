Schiltigheim Collège Leclerc Bas-Rhin, Schiltigheim Le livre sous toutes ses formes Collège Leclerc Schiltigheim Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Des livres inhabituels, du format au texte, au volume, à la typographie….tout peut surprendre ! Animation assurée par une médiatrice de la lecture de l’association Livres. [[https://www.bibliotheque-association-livres.fr/pr%C3%A9sentation/l-association-livres/](https://www.bibliotheque-association-livres.fr/pr%C3%A9sentation/l-association-livres/)](https://www.bibliotheque-association-livres.fr/pr%C3%A9sentation/l-association-livres/) Le livre sous toutes ses formes Collège Leclerc 9 avenue du 23 Novembre 67300 Schiltigheim Schiltigheim Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-21T18:00:00 2022-01-21T18:30:00;2022-01-21T18:30:00 2022-01-21T19:00:00;2022-01-21T19:00:00 2022-01-21T19:30:00;2022-01-21T19:30:00 2022-01-21T20:00:00

