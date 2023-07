Le livre s’habille de bois avec Alain Taral Bibliothèque Forney Paris, 4 octobre 2023, Paris.

Le mercredi 04 octobre 2023

de 19h00 à 20h30

.Tout public. gratuit

A la découverte d’un savoir faire unique, la reliure en bois

Les ouvrages, de par

leur rareté, leur illustration… doivent répondre aux exigences de la

bibliophilie et s’ils ne peuvent être reliés, un coffret somptueux les protègera et les embellira. Différentes techniques de charnières se sont imposées à Alain Taral au fil de ses créations et sont le fruit de longues recherches. D’autres

matières : aluminium, matériau composite, feuille de pierre… l’ont tenté et ont permis la réalisation d’ouvrages originaux.

Grâce à l’ensemble de

ces innovations, Alain Taral, depuis 30 ans, est reconnu comme un relieur de dimension internationale dont la spécificité, la

reliure en bois, suscite un vif intérêt des collectionneurs et des institutions. La prestigieuse librairie Blaizot, à Paris, a créé le prix Alain Taral qui

récompense la plus belle reliure en bois présentée par un professionnel, un élève ou un amateur. Matériau protecteur et noble, le bois a ainsi prouvé un nouveau moyen d’expression qui, associé au livre, le rend encore plus chaleureux et désirable.

La bibliothèque Forney détient désormais un coffrage réalisé sur mesure pour un de ses livres d’artiste. Il sera présenté aux côtés d’autres créations.

Relieur d’Art et ébéniste marqueteur, Alain Taral a conjugué ses deux métiers pour n’en faire plus qu’un : créateur de reliure en

bois. Vosgien de naissance, Varois d’adoption, voici 30 ans qu’il se consacre à la reliure en bois. Bois

locaux, exotiques…massifs ou en placage, loupe ou ronce…guident son inspiration

et permettent de renouveler à l’infini ses créations.

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Bibliothèque Forney 1 rue du Figuier 75004 Paris

Contact : +33142781460 bibliotheque.forney@paris.fr https://www.facebook.com/Bibliotheque.Forney/ https://www.facebook.com/Bibliotheque.Forney/

Ville de Paris / Bibliothèque Forney coffrage de Alain Taral