Dompaire Dompaire Dompaire, Vosges LE LIVRE PREND L’AIR Dompaire Dompaire Catégories d’évènement: Dompaire

Vosges

LE LIVRE PREND L’AIR Dompaire, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, Dompaire. LE LIVRE PREND L’AIR 2021-07-08 17:00:00 – 2021-07-08 18:30:00

Dompaire Vosges Le livre prend l’air

Rendez-vous rue de l’huilerie près du parcours bosses vélos, avec le caddie à histoires customisé par les enfants de la garderie.

Dès 3 à 10 ans. Renseignement à la Médiathèque de Dompaire au 03 29 34 67 57 bibliotheque-dompaire@orange.fr +33 3 29 34 67 57 http://www.dompaire-harol.bibli.fr/ Le livre prend l’air

Rendez-vous rue de l’huilerie près du parcours bosses vélos, avec le caddie à histoires customisé par les enfants de la garderie.

Dès 3 à 10 ans. Renseignement à la Médiathèque de Dompaire au 03 29 34 67 57

Détails Catégories d’évènement: Dompaire, Vosges Étiquettes évènement : Autres Lieu Dompaire Adresse Ville Dompaire lieuville 48.22316#6.22186