du jeudi 15 juillet au jeudi 26 août à Bibliothèque Breil Malville

Cet été au Breil, le livre prend l'air. Les bibliothécaires s'installent au Square Louis Feuillade pour lire et jouer. Pour enfants petits et grands Square Louis Feuillade (rue Jacques Feyder)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-15T16:00:00 2021-07-15T17:30:00;2021-07-29T16:00:00 2021-07-29T17:30:00;2021-08-12T16:30:00 2021-08-12T17:30:00;2021-08-26T16:00:00 2021-08-26T17:30:00

