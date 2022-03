Le livre muet Marseille 7e Arrondissement, 16 mars 2022, Marseille 7e Arrondissement.

Le livre muet La Criée – Théâtre National de Marseille 30 Quai de Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement

2022-03-16 – 2022-03-18 La Criée – Théâtre National de Marseille 30 Quai de Rive Neuve

Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

6 13 Dans un seul en scène intime et lumineux, Lamine Diagne, entre autobiographie et fiction, trouve sa manière de témoigner d’un voyage intérieur, vertigineux et sublime, et de faire le récit de sa propre histoire.



Lamine Diagne s’immerge dans Le Livre Muet [Mutus Liber], ce recueil mystérieux du XVIIIe siècle, qui cacherait, dans ses images, les secrets de l’alchimiste…



Au travers de ce grimoire, il dénoue les fils de ce qui le constitue, de l’héritage porté par son corps, de son destin. Il (ra)conte le petit prince qui habite une tour, avec son père, le roi nègre, et sa mère, la reine blanche, l’amour et l’enfance, la rencontre de deux continents.



Il convoque finement souvenirs et ancêtres, et ressuscite tout un monde. De trois fois rien, lumières, vidéos et symboles qu’il trace au sol, jaillissent des visions ; de volutes de poussière et d’éclats naissent un cortègede fantômes, un scintillement qui enchante l’imaginaire et nous ravit.



Coproduction La Criée

Un seul en scène intime et lumineux.

https://www.theatre-lacriee.com/programmation/saison/le-livre-muet-mutus-liber.html

dernière mise à jour : 2022-01-06 par