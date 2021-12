Le livre jeunesse, une chance pour l’histoire de l’art ! Bibliothèque de l’Institut national d’histoire de l’art – Salle Labrouste, 18 janvier 2022, Paris.

Bibliothèque de l’Institut national d’histoire de l’art – Salle Labrouste, le mardi 18 janvier 2022 à 19:30

Pour sa troisième séance, L’Art entre les lignes s’intéresse à l’édition jeunesse. Pour parler de ce secteur en pleine croissance et des possibilités qu’il offre à l’histoire de l’art, Fabien Simode recevra Ludovic Laugier, conservateur au musée du Louvre, qui vient de publier chez Actes Sud Qu’est-ce qu’elle a donc, cette Vénus de Milo ?, un véritable ouvrage d’histoire de l’art à la portée des enfants. Il recevra également Antoine Ullmann, rédacteur en chef de DADA, revue d’initiation à l’art, et Didier Cornille, artiste designer et auteur de plusieurs ouvrages jeunesse sur l’histoire de l’architecture. **Intervenants** Didier Cornille (auteur-illustrateur et designer), Ludovic Laugier (musée du Louvre), Antoine Ullmann (revue Dada) **_____** **À propos de L’Art entre les lignes :** En salle Labrouste, Fabien Simode, rédacteur en chef de la revue _L’Œil,_ reçoit l’auteur ou l’autrice d’une parution récente et deux invités (artistes, personnalités du monde des musées ou de l’université, éditeurs ou éditrices…) pour débattre du sujet du livre et des grandes questions qu’il soulève. Chaque rendez-vous est ponctué d’interludes de lecture à voix haute ; et d’une chronique « coup de cœur », réalisée par un chercheur ou une chercheuse en histoire de l’art, qui présente, en 3 minutes, un ouvrage récent de son choix. Avec L’Art entre les lignes, l’INHA entend soutenir et valoriser le monde de l’édition d’art et d’histoire de l’art, un secteur essentiel pour la diffusion et la reconnaissance de la discipline. Cette série de cinq rendez-vous annuels met en lumière des ouvrages scientifiques, des essais, des catalogues d’exposition, mais aussi des livres pour la jeunesse, des bandes dessinées et des romans. Ces rendez-vous sont aussi l’occasion de faire découvrir la discipline, sa diversité et son dynamisme, au plus grand nombre. **En partenariat avec** _**L’Œil**_ **Comité scientifique** Marine Kisiel (Laboratoire InVisu CNRS/INHA) et Olivier Mabille (INHA), Fabien Simode (revue _L’Œil_)

Entrée libre dans la limite des places disponibles sur présentation d’un pass sanitaire valide. Événement retransmis en direct sur inha.fr.

Bibliothèque de l’Institut national d’histoire de l’art – Salle Labrouste 58 rue de Richelieu Paris Paris 75002



2022-01-18T19:30:00 2022-01-18T21:00:00