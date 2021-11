Le livre imaginaire Maison des Arts de St-Herblain, 14 décembre 2021, Saint-Herblain.

2021-12-14 En savoir plus

Horaire : 19:00

Gratuit : oui Tout public En savoir plus

Participez à une improvisation littéraire collective en présence du “grand auteur” Lars Canü. Après des années de tractations houleuses mais nécessaires, mais houleuses, La Bibliothèque, la Maison des Arts et le théâtre ONYX sont ravis et honorés d’accueillir enfin, le temps d’une soirée, un auteur pas piqué des hannetons : Lars Canü.À l’occasion de sa première et probablement ultime venue dans notre région, nous échangerons autour de son dernier livre, en mode cabaret et grignotis. L’équipe de La Bibliothèque est à votre disposition pour tous renseignements bio-bibliographiques au sujet de Lars Canü, écrivain référencé dans son catalogue depuis une décennie, voire plus, on ne sait plus. Pensez à apporter un livre de poche à recycler (surprise !). Soirée animée par Joël Kérouanton.

Maison des Arts de St-Herblain Saint-Herblain 44800

02 28 25 25 80 https://maisondesarts.saint-herblain.fr/ maisondesarts@saint-herblain.fr