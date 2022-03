Le livre illustré (Avec Catherine Louis) Pesmes Pesmes Catégories d’évènement: Haute-Saône

Pesmes

Le livre illustré (Avec Catherine Louis) Pesmes, 20 mai 2022, Pesmes. Le livre illustré (Avec Catherine Louis) Théâtre des Forges 7 Chemin des Forges Pesmes

2022-05-20 – 2022-05-20 Théâtre des Forges 7 Chemin des Forges

Pesmes Haute-Saône Pesmes Elle dessine, elle découpe, elle peint, elle colorie, elle tricote, elle jardine, elle cuisine et quand elle fait la sieste, elle trouve des solutions pour ses projets.

Catherine Louis, célèbre illustratrice suisse, nous conduit sur le chemin de sa création.

Elle a illustré plus de 130 livres traduits dans le monde entier. forgespesmes@gmail.com +33 9 62 68 60 59 Elle dessine, elle découpe, elle peint, elle colorie, elle tricote, elle jardine, elle cuisine et quand elle fait la sieste, elle trouve des solutions pour ses projets.

Catherine Louis, célèbre illustratrice suisse, nous conduit sur le chemin de sa création.

Elle a illustré plus de 130 livres traduits dans le monde entier. Théâtre des Forges 7 Chemin des Forges Pesmes

dernière mise à jour : 2022-03-15 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Saône, Pesmes Autres Lieu Pesmes Adresse Théâtre des Forges 7 Chemin des Forges Ville Pesmes lieuville Théâtre des Forges 7 Chemin des Forges Pesmes Departement Haute-Saône

Pesmes Pesmes Haute-Saône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pesmes/

Le livre illustré (Avec Catherine Louis) Pesmes 2022-05-20 was last modified: by Le livre illustré (Avec Catherine Louis) Pesmes Pesmes 20 mai 2022 Haute-Saône Pesmes

Pesmes Haute-Saône