Le livre haut en couleurs Médiathèque Pierre-Amalric, 19 janvier 2022, Albi. Le livre haut en couleurs

du mercredi 19 janvier 2022 au samedi 23 avril 2022 à Médiathèque Pierre-Amalric

**Vendredi 21 janvier à 17h**, Stéphanie Guiraud-Chaumeil, maire d’Albi, a le plaisir de vous inviter à l’inauguration de l’exposition. Pour l’occasion, Wally, musicien, auteur, compositeur, interprète, tchatcheur, adepte des chansons courtes, drôles, humoristiques, comiques, poétiques, absurdes et décalées, chantera la présentation du « Livre haut en couleurs » selon sa libre interprétation. Pour finir, une visite commentée sera proposée. Cette exposition cherche à montrer, à travers les collections conservées à la médiathèque Pierre-Amalric, comment la couleur a investi le livre du Moyen Âge au 20e siècle. Protégées de la lumière, les pages des livres sont un réservoir unique d’œuvres peintes ou colorées témoignant à la fois de l’évolution des goûts et des mentalités d’une époque, et des changements techniques ou économiques qui leur sont associés. * **Visites commentées** (durée : 1h) : – Samedi 22 janvier à 14h30 – Samedi 22 janvier à 19h (dans le cadre des « Nuits de la lecture ») – Samedi 5 février à 14h30 – Samedi 19 février à 14h30 – Samedi 5 mars à 14h30 – Samedi 19 mars à 14h30 _Public adulte / adolescent._ _Les visites commentées sont sur inscription._ _Visite de groupe sur demande au 05 63 76 06 10._

Entrée libre pour les visites libres / Sur inscription pour les visites commentées.

