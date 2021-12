Albi Médiathèque Pierre-Amalric Albi, Tarn Le livre haut en couleur : visite nocturne Médiathèque Pierre-Amalric Albi Catégories d’évènement: Albi

À la frontale, à la lampe de poche, à la lumière du smartphone… plongez dans une ambiance feutrée, une atmosphère douce et chaleureuse pour découvrir cette exposition patrimoniale haute en couleurs à la nuit tombante. _Venir avec une frontale, ou une lampe de poche ou son smartphone._ _Tout public à partir de 10 ans._ [Plus d’infos sur l’exposition](https://agenda.grand-albigeois.fr/events/le-livre-haut-en-couleurs-7428024?nc=eyJpbmRleCI6MTksInRvdGFsIjozOCwic2VhcmNoIjp7InRhZ3MiOlsibWVkaWF0aGVxdWVzIl19fQ%3D%3D).

Sur inscription dans les médiathèques ou au 05 63 76 06 10.

