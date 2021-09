Nantes Médiathèque Nord Luce Courville Loire-Atlantique, Nantes Le livre et les jeux prennent l’air Médiathèque Nord Luce Courville Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Le livre et les jeux prennent l’air Médiathèque Nord Luce Courville, 28 octobre 2021, Nantes. 2021-10-28 Lieu : Chêne des Anglais – Rue Samuel de Champlain, près du bassin Renseignements à la médiathèque Luce Courville

Horaire : 16:00 17:30

Gratuit : oui À partir de 4 ans Lieu : Chêne des Anglais – Rue Samuel de Champlain, près du bassin Renseignements à la médiathèque Luce Courville La Bibliothèque vient à votre rencontre pendant les vacances. Contes, jeux, lectures… Rejoignez-nous ! Médiathèque Nord Luce Courville adresse1} Nantes Nord Nantes 44300 Nantes Nord 02 40 41 53 50 http://bm.nantes.fr

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Médiathèque Nord Luce Courville Adresse 1 Rue Eugène Thomas Ville Nantes Age maximum À partir de 4 ans lieuville Médiathèque Nord Luce Courville Nantes