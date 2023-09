L’illusion chez Vermeer et dans la peinture hollandaise du 17e siècle Le Livre-Échange Sarcelles Catégories d’Évènement: Sarcelles

L'illusion chez Vermeer et dans la peinture hollandaise du 17e siècle

Jeudi 19 octobre, 18h00
Le Livre-Échange
Entrée gratuite sur réservation

Qu'est-ce qui nous fascine dans la peinture hollandaise du 17e siècle et chez Vermeer en particulier ? Est-ce la capacité qu'ont les artistes hollandais à imiter le monde visible ? Ou qu'ils ont de produire de l'artifice pour jouer avec nos perceptions ? Est-ce le plaisir d'être trompés dans ce que nous voyons, jusqu'aux enchantements du trompe-l'œil et du miroir ? Cette conférence est une exploration des secrets des maîtres hollandais et de ce que nous racontent leurs mystérieux tableaux.

Le Livre-Échange
72 rue Pierre Brossolette
95200 Sarcelles
Sarcelles 95200 Val-d'Oise
Île-de-France

Rijskmuseum Amsterdam – Vermeer de Delft (1632 – 1675)
La Laitière, vers 1658-1660, huile sur toile, 45 x 41 cm, Rijskmuseum, Amsterdam

