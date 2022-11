Rencontre avec l’autrice Chiara Pastorini Le Livre-Échange Sarcelles Catégories d’évènement: Sarcelles

Rencontre avec l’autrice Chiara Pastorini Le Livre-Échange, 14 décembre 2022, Sarcelles. Rencontre avec l’autrice Chiara Pastorini Mercredi 14 décembre, 10h30 Le Livre-Échange

La ville de Sarcelles vous propose de rencontrer Chiara Pastorini, autrice de la bande dessinée « La cité des sages », livre coproduit avec les jeunes Sarcellois. handicap moteur mi Le Livre-Échange 72 rue Pierre Brossolette 95200 Sarcelles Sarcelles 95200 Val-d’Oise Île-de-France Ali, un adolescent de Sarcelles, disparaît à la suite d’une dispute avec ses parents. Dans les jours qui suivent, d’autres enfants se volatilisent à leur tour. Ont-ils été enlevés ou ont-ils fui ? Sont-ils toujours vivants… ? En cachette de ses parents, Sami, le petit frère d’Ali, se lance dans une enquête avec quelques amis. Tous les jours après l’école, ils parcourent la ville, rencontrent de drôles d’individus qui vont les renseigner et les aider : un garçon de café qui ressemble à Jean-Paul Sartre, une avocate à Hannah Arendt, un maître-chien à Michel de Montaigne, un SDF à Diogène, un chauffeur de bus à Emmanuel Kant, un marchand de vêtements à Aristote, une assistante sociale à Simone de Beauvoir… Et si le chemin des enfants en recherche des jeunes disparus les menait sur une voie inconnue, guidés par les réponses de ces étranges personnages, à la découverte d’un monde qui s’ouvre devant eux : celui d’une nouvelle sagesse ?

