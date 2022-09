Atelier Écritures créatives Le Livre-Échange Sarcelles Catégories d’évènement: Sarcelles

Atelier Écritures créatives Le Livre-Échange, 12 octobre 2022, Sarcelles. Atelier Écritures créatives Mercredi 12 octobre, 17h00 Le Livre-Échange

Un mercredi par mois, retrouvez Alice Monicat-Delire, jeune autrice et médiatrice culturelle de la ville de Sarcelles pour un atelier d’écriture créative ouvert à tous, sans exigence de pré-requis. handicap moteur mi Le Livre-Échange 72 rue Pierre Brossolette 95200 Sarcelles Sarcelles 95200 Val-d’Oise Île-de-France Alternant l’apprentissage ludique de techniques d’écriture et des temps d’écriture libre, Alice vous accompagne de séance en séance à la découverte de votre plume, dans un cadre convivial et bienveillant propice à l’expression de votre créativité et de vos émotions.

Dates des prochains ateliers : 9 nov., 14 déc. 2022, 18 janv., 08 fév., 08 mars, 12 avr., 10 mai, 07 juin 2023. Atelier mensuel à partir de 12 ans.

