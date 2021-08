Cenon Ludo-Médiathèque Cenon, Gironde Le livre des secrets de mon dinosaure préféré Ludo-Médiathèque Cenon Catégories d’évènement: Cenon

Le livre des secrets de mon dinosaure préféré

du vendredi 3 septembre au samedi 2 octobre à Ludo-Médiathèque

Autour de 44 dessins originaux tirés du **Livre des secrets de mon dinosaure préféré**, cette exposition fait entrer le visiteur dans un monde de rêve et d’humour paléontologique. C’est aussi l’occasion de montrer les planches originales et de découvrir le travail de **Maxime Derouen** aux markers et à l’aquarelle pour ce livre. **Tout public, dès 3 ans** Entrée libre sur présentation du pass sanitaire

Ludo-Médiathèque
2 Avenue du Président Vincent Auriol 33150 CENON
Cenon Palmer Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-03T14:00:00 2021-09-03T18:00:00;2021-09-04T10:00:00 2021-09-04T17:00:00;2021-09-07T10:00:00 2021-09-07T18:00:00;2021-09-08T10:00:00 2021-09-08T18:00:00;2021-09-10T14:00:00 2021-09-10T18:00:00;2021-09-11T10:00:00 2021-09-11T17:00:00;2021-09-14T10:00:00 2021-09-14T18:00:00;2021-09-15T10:00:00 2021-09-15T18:00:00;2021-09-17T14:00:00 2021-09-17T18:00:00;2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-21T10:00:00 2021-09-21T18:00:00;2021-09-22T10:00:00 2021-09-22T18:00:00;2021-09-24T14:00:00 2021-09-24T18:00:00;2021-09-25T10:00:00 2021-09-25T17:00:00;2021-09-28T10:00:00 2021-09-28T18:00:00;2021-09-29T10:00:00 2021-09-29T18:00:00;2021-10-01T14:00:00 2021-10-01T18:00:00;2021-10-02T10:00:00 2021-10-02T22:00:00

