Villeurbanne ENM de Villeurbanne Métropole de Lyon, Villeurbanne Le livre des étreintes ENM de Villeurbanne Villeurbanne Catégories d’évènement: Métropole de Lyon

Villeurbanne

Le livre des étreintes ENM de Villeurbanne, 30 mars 2022, Villeurbanne. Le livre des étreintes

du mercredi 30 mars 2022 au jeudi 31 mars 2022 à ENM de Villeurbanne

Le livre des étreintes ———————- ### Création théâtre / musique sud-américaine Descriptif à venir Création théâtre / musique sud-américaine ENM de Villeurbanne 46 cours de la République 69100 Villeurbanne Villeurbanne Ferrandière Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-30T20:00:00 2022-03-30T21:00:00;2022-03-31T20:00:00 2022-03-31T21:00:00

Détails Catégories d’évènement: Métropole de Lyon, Villeurbanne Autres Lieu ENM de Villeurbanne Adresse 46 cours de la République 69100 Villeurbanne Ville Villeurbanne lieuville ENM de Villeurbanne Villeurbanne