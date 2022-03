Le livre des 9000 déportés de France à Mittelbau-Dora. Cercil – Musée-Mémorial des enfants du Vel d’Hiv, 29 mars 2022, Orléans.

Cercil – Musée-Mémorial des enfants du Vel d’Hiv, le mardi 29 mars à 18:00

Laurent Thiery, historien à La Coupole (directeur scientifique du Dictionnaire biographique Mittelbau-Dora), présente les 20 ans de recherches qui ont mené à ce livre qui rassemble 8971 vies. Ce livre incarne l’engagement pris en novembre 1998 à La Coupole (Centre d’Histoire du Nord–Pas-deCalais) auprès des survivants français réunis au sein de l’Amicale Dora-Ellrich: identifier et écrire l’histoire complète de chaque déporté de France passé par le camp de concentration nazi de Mittelbau-Dora et ses Kommandos ; camp largement oublié de la mémoire collective. Véritable tombeau de papier, ce Livre qui rassemble 8971 vies est le fruit de près de 20 ans de recherches. Il permet d’aborder toutes les mémoires de la Déportation et notamment celles de la Résistance et de la répression dans Loiret grâce aux 121 notices recensées. Mémoire de la Shoah également et de l’internement dans les camps du Loiret au travers du parcours de ces victimes des persécutions antisémites et envoyées à Auschwitz. Sous la direction scientifique de Laurent Thiery ; préface d’Aurélie Filippetti, éd. Le Cherche Midi éditeur, 2020, 2 600 p., 3 000 photos. Prix Livre-Hebdo 2021 dans la catégorie trophée de la responsabilité sociale et environnementale Prix spécial du jury du prix Montluc Résistance et Liberté 2021

Entrée libre et réservation fortement recommandée

Camp de concentration et d’extermination par le travail.

Cercil – Musée-Mémorial des enfants du Vel d’Hiv 45 rue du Bourdon Blanc 45000 Orléans Orléans Loiret



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-29T18:00:00 2022-03-29T19:30:00