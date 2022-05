Le livre de ta vie Bassin de la Villette (esapce des bibliothèques) Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Le livre de ta vie Bassin de la Villette (esapce des bibliothèques), 9 juillet 2022, Paris. Le samedi 09 juillet 2022

de 11h00 à 17h00

. gratuit Réservation 01 44 78 80 50 ou sur bibliocite.fr/evenements

Avec le collectif Le Livre de Ta Vie, venez nous parler du livre qui a bouleversé votre vie, vous a donné le goût de la littérature, a modifié votre vision du monde. Vous êtes invités à venir nous parler de votre livre préféré, lors de cette journée dédiée. Ce livre n’est pas forcément un classique, ce n’est pas forcément un chef d’œuvre. Mais ce livre a changé votre VIE. Le collectif Le Livre de Ta Vie viendra à votre rencontre. Votre témoignage sera recueilli par Sandrine

Gulbenkian et vous serez photographié avec votre livre par le photographe Florian Kleinefenn. De 6 à 99 ans. Bassin de la Villette (esapce des bibliothèques) 47 Quai de la Seine 75019 Paris Contact : 01 44 78 80 50 https://www.facebook.com/Bibliotheques.Paris https://www.facebook.com/Bibliotheques.Paris https://bibliocite.fr/evenements/le-livre-de-ta-vie/

Le livre de ta vie

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Bassin de la Villette (esapce des bibliothèques) Adresse 47 Quai de la Seine Ville Paris lieuville Bassin de la Villette (esapce des bibliothèques) Paris Departement Paris

Bassin de la Villette (esapce des bibliothèques) Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Le livre de ta vie Bassin de la Villette (esapce des bibliothèques) 2022-07-09 was last modified: by Le livre de ta vie Bassin de la Villette (esapce des bibliothèques) Bassin de la Villette (esapce des bibliothèques) 9 juillet 2022 Bassin de la Villette (esapce des bibliothèques) Paris Paris

Paris Paris