Le livre de plantes en tant que laboratoire interdisciplinaire Autre lieu Genève, jeudi 23 mai 2024.

L’histoire de ces recueils fondés sur la réécriture permanente d’un corpus d’observations pratiques et proto-scientifiques conduisit à l’imposition d’une forme de présentation qui mélangeait habilement texte et image. Afin de réaliser des livres de plantes à la fois didactiques et de luxe, on fit appel à des compétences très différentes mêlant éditeurs, imprimeurs, relieurs, auteurs et illustrateurs.

Pour les savants, ces publications servaient de laboratoire et de forum public afin de discuter l’avancement des connaissances dans le domaine de ce qui allait devenir la science botanique.

Notre invité Michael Jakob, spécialiste en histoire du paysage, ingénierie et architecture, propose une analyse des étapes les plus importantes du livre de plantes, à partir des années 1470 jusqu’au début de l’époque baroque.

Cette conférence s’inscrit dans le cycle des conférences organisées dans le cadre de la collaboration entre la Fondation Martin Bodmer et les CJBG avec leur exposition respective « Feuilleter et butiner – splendeur de la botanique au fil des siècles » présentée au Centre culturel du Manoir de Cologny, du 17 avril au 11 août et « La gravure botanique sort au Jardin » visible aux CJBG du 18 avril au 30 novembre.

