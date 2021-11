LE LIVRE DE MADRIGAUX Le Mans, 23 janvier 2022, Le Mans.

LE LIVRE DE MADRIGAUX Chapelle de l’Oratoire 1 Rue Montesquieu Le Mans

2022-01-23 10:30:00 – 2022-01-23 18:30:00 Chapelle de l’Oratoire 1 Rue Montesquieu

Le Mans Sarthe

23 janvier, 10h30, 14h30, 18h30

Avec Amélie Castel soprano – Sophie Mourot mezzo – Renaud Mascret ténor – Maxime Battistella baryton – Olivier Bizot basse

Musique de Martin Moulin, d’après les poèmes de Dino Campana

Cinq chanteurs et chanteuses gravitent autour du public aux yeux bandés dans un espace de jeu circulaire.

Ce Livre de madrigaux tente de perpétuer la tradition de la polyphonie vocale a cappella des XVIème et XVIIème siècles tout en intégrant la relation entre la voix et le corps. Cette création met en jeu nombre de possibilités ouvertes par ce dialogue : que devient le corps du chanteur ou de la chanteuse lorsque le son est « coupé » (trace du travail vocal où l’œil fait se remémorer l’oreille) ? Comment écoute-t-on quand la voix semble naître du mouvement corporel ? Et puis comment apprécie-t-on à nouveau un madrigal retrouvant les codes classiques (chanteurs immobiles, corps secondant la voix) ?

Le Livre de madrigaux est écrit sur-mesure pour un quintette vocal aventureux, désireux de prendre des sentiers inattendus, et parfois déstabilisants ; heureux de participer de l’intérieur à l’écriture de la musique en train de se faire, l’influençant largement par les propositions et contre-propositions…

Soutenu par Le Mans Université

23 janvier, 10h30, 14h30, 18h30

Avec Amélie Castel soprano – Sophie Mourot mezzo – Renaud Mascret ténor – Maxime Battistella baryton – Olivier Bizot basse

Musique de Martin Moulin, d’après les poèmes de Dino Campana

Cinq chanteurs et chanteuses gravitent autour du public aux yeux bandés dans un espace de jeu circulaire.

Ce Livre de madrigaux tente de perpétuer la tradition de la polyphonie vocale a cappella des XVIème et XVIIème siècles tout en intégrant la relation entre la voix et le corps. Cette création met en jeu nombre de possibilités ouvertes par ce dialogue : que devient le corps du chanteur ou de la chanteuse lorsque le son est « coupé » (trace du travail vocal où l’œil fait se remémorer l’oreille) ? Comment écoute-t-on quand la voix semble naître du mouvement corporel ? Et puis comment apprécie-t-on à nouveau un madrigal retrouvant les codes classiques (chanteurs immobiles, corps secondant la voix) ?

Le Livre de madrigaux est écrit sur-mesure pour un quintette vocal aventureux, désireux de prendre des sentiers inattendus, et parfois déstabilisants ; heureux de participer de l’intérieur à l’écriture de la musique en train de se faire, l’influençant largement par les propositions et contre-propositions…

Soutenu par Le Mans Université

Chapelle de l’Oratoire 1 Rue Montesquieu Le Mans

dernière mise à jour : 2021-11-17 par