Le livre de ma mère

Rencontre littéraire avec Colombe Boncenne et Abdellah Taïa.



Vivre à ta lumière, c’est le roman de Malika, la mère d’Abdellah Taïa, une femme née au Maroc dans un monde rural qui lui laissait peu de chances d’exister et d’échapper aux injustices. De 1954 à 1999, on la suit à travers trois moments clés de son existence où elle tente de survivre : d’abord à la mort de son mari, jeune militaire tué en Indochine, puis à la France colonisatrice qui tente de lui ravir sa fille et enfin à la violence des hommes dans une société marocaine hantée par les interdits.



De violence masculine, il est aussi question dans le roman de Colombe Boncenne, Les Sirènes. Lorsque la narratrice apprend que sa mère est gravement malade, elle l’accueille chez elle. Cette intimité partagée va mettre au jour un secret de famille. Stupéfaite, la narratrice tente de reconstituer les abus dont toutes les femmes de sa famille – dont elle-même – ont été victimes, leurs ramifications souterraines, leurs enlacements tortueux, leurs résonances dans le monde qui l’entoure.



Deux magnifiques romans, deux récits d’amour filial écrits avec pudeur, qui mettent en scène des femmes aussi complexes qu’attachantes.



À lire :

Colombe Boncenne, Les Sirènes, Zoé, 2022.

Abdellah Taïa, Vivre à ta lumière, Seuil, 2022.

