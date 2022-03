Le Livre de l’Apocalypse Notre-Dame-du-Chêne – Sanctuaire Vion Catégories d’évènement: Sarthe

Le Livre de l'Apocalypse

du jeudi 26 mai au dimanche 29 mai à Notre-Dame-du-Chêne – Sanctuaire

**Du 26 mai 2022 à 17h00 au 29 mai 2022 à 15h00** Cette session de 4 jours donne à tous ceux qui le désirent la possibilité de lire tout le livre de l’Apocalypse; il y a la possibilité de poser des questions, chapitre par chapitre. Nous trouvons un heureux complément pour notre méditation dans la projection d’images de scènes de l’Apocalypse empruntés aux trésors de l’art. Si les conditions sanitaires le permettent nous irons visiter aussi la tapisserie de l’Apocalypse à Angers. [http://www.chateau-angers.fr/Explorer/La-Tapisserie-de-l-Apocalypse2/La-Tapisserie-de-l-Apocalypse](http://www.chateau-angers.fr/Explorer/La-Tapisserie-de-l-Apocalypse2/La-Tapisserie-de-l-Apocalypse)

Sur inscription

Quatre jours de méditation et de partage Notre-Dame-du-Chêne – Sanctuaire 2 rue des Bleuets 72300 Vion Vion Sarthe

