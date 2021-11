Le livre de la jungle Plougonvelin, 12 décembre 2021, Plougonvelin.

Le livre de la jungle Rue du stade Espace Kéraudy Plougonvelin

2021-12-12 – 2021-12-12 Rue du stade Espace Kéraudy

Plougonvelin Finistère Plougonvelin

Théâtre familial. A partir de 6 ans.

Au coeur de la Jungle Indienne, Mowgli, petit homme élevé par une meute de loups, grandit sous le regard bienveillant de ses amis Baloo l’ours chanteur et Bagheera, la mystérieuse panthère noire. Mais les singes sans foi ni loi et l’impitoyable Shere Khan menacent la tranquillité de la jungle et de ses habitants.

accueil@espacekeraudy.com +33 2 98 38 00 38 https://www.espacekeraudy.com/Le-livre-de-la-jungle.html

