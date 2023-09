Le livre de la jungle, le musical Théâtre du Gymnase Marie Bell Paris, 7 octobre 2023, Paris.

Du samedi 07 octobre 2023 au samedi 06 janvier 2024 :

.Tout public. A partir de 5 ans. payant

A partir de 15 euros

Pour la première fois sur scène, sur une musique de Raphaël SANCHEZ (Le Roi Lion, Chicago, Peter Pan…) découvrez les personnages inoubliables de Rudyard KIPLING : Mowgli, Bagheera, Baloo, Kaa ou encore Shere Kahn.

Participez au voyage initiatique et éco-responsable du petit d’homme parmi la faune dans une jungle luxuriante. Au grè des rencontres et des défis, il découvrira l’importance du respect de l’autre et de la nature. Une mise en scène époustouflante de Ned GRUJIC (Fame, Hair, Hairspray, Frankenstein Junior, Shrek).

Un fabuleux conte musical pour toute la famille.

Théâtre du Gymnase Marie Bell 38, boulevard de Bonne Nouvelle 75010 Paris

Contact : https://tpa.fr/pieces-theatre-paris/le-livre-de-la-jungle-8139.html https://indiv.themisweb.fr/0194/fChoixSeanceOnMultiSeance.aspx?idstructure=0194&EventId=1177&request=QcE+w0WHSuDL4zd9okh+geb9kNsbRKeSP9/gjSnqTaFtIhPjgbMDFLmnTzx3YltSvdnpr2R1eqzLRs9PjyBnaA==

Fabienne Rappeneau