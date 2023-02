Le Livre de la Jungle Le Musical – Théâtre de Paris THEATRE DE PARIS – GRANDE SALLE, 12 février 2023, PARIS.

Le Livre de la Jungle Le Musical – Théâtre de Paris THEATRE DE PARIS – GRANDE SALLE. Un spectacle à la date du 2023-03-05 à 11:00 (2023-02-12 au ). Tarif : 17.0 à 48.5 euros.

LE THEATRE DE PARIS & ID PROSCENIUM (Licence : ID Proscenium 2-1056874) présentent ce spectacle. LE LIVRE DE LA JUNGLE LE MUSICAL Que l’aventure extraordinaire au cœur de la jungle commence ! Découvrez le voyage initiatique de Mowgli, ce petit d’homme qui expérimente les grands principes de la vie au contact des animaux et de la nature. Un parcours musical et écologique pour petits et grands explorateurs. Mais attention Shere Khan et Kaa ne sont jamais très loin. Heureusement notre héros pourra compter sur ses fidèles amis Bagheera et Baloo pour l’aider à découvrir le Monde. Durée du spectacle : 1h20 Dès 5 ans Librement inspiré du roman de Rudyard KIPLING Equipe artistique : Auteurs : Ely GRIMALDI et Igor DE CHAILLÉ Metteur en scène : Ned GRUJIC Musiques : Raphael SANCHEZ Chorégraphe : Julia LEDL Costumes : Corinne ROSSI Masques : Julie COFFINIERES Combats : Christophe MIE Distribution : Mowgli : Harry HAMAOUIBaloo : * Sébastien DUCHANGE* ou * Yoni AMAR*Bagheera : Ophélie JOH Kaa et le Roi des Singes : Antoine LELANDAIS ou Gilles VAJOU Shere Khan, Colonel Hathi, Père Loup : Cédric REVOLLON ou Arnaud ALLAINEnsemble : Lucas RADZIEJEWSKI en alternance avec Nicolas TOUSSAINT, Lorna ROUDIL, Joris CONQUET en alternance avec Xavier CONRAD-DUCROCQ Le Livre de la Jungle Le Musical Le Livre de la Jungle Le Musical

THEATRE DE PARIS – GRANDE SALLE PARIS 15, rue Blanche Paris

