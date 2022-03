Le Livre au Mans et dans le Maine (XVIe – XXe siècles) Médiathèque Louis-Aragon, 25 mars 2022, Le Mans.

Le Livre au Mans et dans le Maine (XVIe – XXe siècles)

du vendredi 25 mars au samedi 26 mars à Médiathèque Louis-Aragon

Journées organisées par la **Ville du Mans** (médiathèque Louis-Aragon) ; **Le Mans Université** (laboratoire TEMOS) ; **la Société d’agriculture, sciences et arts de la Sarthe** ; **l’École nationale des chartes** (Centre Jean-Mabillon, Université Paris Sciences-et-Lettres) **; le Centre d’études supérieures de la Renaissance** (université de Tours). Doté d’académies, de riches bibliothèques institutionnelles et privées, dont certaines sont réputées dans tout le royaume, et d’évêques mécènes qui ont favorisé l’essor de la vie culturelle locale, Le Mans est un foyer de culture important sous l’Ancien Régime, sans toutefois constituer une capitale de l’édition, à l’instar de Lyon, Rouen ou Paris. Pourtant, la tradition papetière du Maine, le rayonnement de la bibliothèque mauriste de Saint-Vincent ou le succès de la dynastie d’imprimeurs Monnoyer, installée au Mans en 1751, témoignent que le livre a contribué à la prospérité locale et a indéniablement transformé la cité. Proposées par des spécialistes passionnés, les conférences, ouvertes à tout public, s’attacheront à explorer les réseaux et les acteurs de la librairie mancelle, son implantation dans la ville, les bibliothèques d’Ancien Régime les plus éminentes, monastiques ou particulières, les pratiques de lecture de la noblesse ou du clergé local mais aussi la portée littéraire et scientifique de certaines entreprises éditoriales mancelles, demeurées justement célèbres. Inscrites dans le sillage des Rencontres Renouard, organisées chaque année en avril par l’École nationale des chartes, les journées mancelles constituent une déclinaison régionale de cet important rendez-vous parisien consacré à l’histoire du livre. LE PROGRAMME ———— ### Vendredi 25 mars 2022 **Session 1 – La librairie mancelle, ses réseaux et ses acteurs** 9h30 Thierry Claerr (Ministère de la culture – Centre Jean-Mabillon) Aux origines de la librairie mancelle : l’officine kerverienne au xvie siècle 10h Rémi Jimenes (Université de Tours, CESR) Les réseaux manceaux de Charlotte Guillard, femme imprimeur parisienne 10h30 Discussion et pause 11h Jean-Pierre Epinal (Société d’Agriculture, Sciences et Arts de la Sarthe) Imprimeurs et libraires manceaux du xviiie siècle : le temps des mutations (1701-1789) 11h30 Lauréna Salion (Le Mans) Renée Diveau, une marchande-libraire du Mans (1704-1778) 12h Discussions 12h15 Présentation par Nadine Férey-Pfalzgraf (BnF, Bibliothèque de l’Arsenal) du livre de vente (1759-1771) du libraire manceau Jean-François Le Barbier **Session 2 – La scène littéraire et savante du Haut-Maine** 14h30 Daniele Speziari (Université de Ferrare) Un « trésor » de noël manceau : le recueil factice BL 8o 1974 de la Bibliothèque du Mans 15h Oury Goldman (Temos) Du Mans au Monde : penser le globe depuis le Maine du xvie siècle (Pierre Belon, La Croix du Maine, Pierre Massé) 15h30 Pause et questions 16h Daniel-Odon Hurel (CNRS-PSL-LEM, UMR 88584) La bibliothèque de l’abbaye de Solesmes sous dom Guéranger 16h45 André Lévy (La Province du Maine) Les mauristes des abbayes mancelles dans la scène savante du Maine et des pays armoricains au xviiie siècle 17h15 Discussion 17h30 Promenade dans le vieux Mans ### Samedi 26 mars 2022 9h15 Présentation des collections de bois gravés provenant du Musée de Tessée **Session 3 – Bibliothèques et lecteurs du Haut-Maine** 10h30 François Lenell (Ministère de la Culture) La bibliothèque du couvent de la Mission 11h Tiphaine Foucher (BnF) La Bibliothèque de l’abbaye Saint-Vincent du Mans 11h30 Discussion 13h45 Mathile Chollet (Larhra, Temos) Dans les bibliothèques de la noblesse du Maine : lecteurs et lectrices des Lumières 14h15 Aurélien Ruellet (Le Mans Université, Temos) Toshinori Uetani (CNRS-CESR) Autour de la Bibliothèque de La Croix du Maine 14h45 Discussion 16h30 Fin des journées

Journées d’études.

Médiathèque Louis-Aragon 72000 Le Mans, 54 rue du Port Le Mans Sarthe



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-25T09:00:00 2022-03-25T18:00:00;2022-03-26T09:00:00 2022-03-26T16:30:00