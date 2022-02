Le Livre au Mans et dans le Maine (XVIe – XXe siècles) Médiathèque Louis-Aragon Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Journées organisées par la **Ville du Mans** (médiathèque Louis-Aragon) ; **Le Mans Université** (laboratoire TEMOS) ; **la Société d’agriculture, sciences et arts de la Sarthe** ; **l’École nationale des chartes** (Centre Jean-Mabillon, Université Paris Sciences-et-Lettres) **; le Centre d’études supérieures de la Renaissance** (université de Tours). Doté d’académies, de riches bibliothèques institutionnelles et privées, dont certaines sont réputées dans tout le royaume, et d’évêques mécènes qui ont favorisé l’essor de la vie culturelle locale, Le Mans est un foyer de culture important sous l’Ancien Régime, sans toutefois constituer une capitale de l’édition, à l’instar de Lyon, Rouen ou Paris. Pourtant, la tradition papetière du Maine, le rayonnement de la bibliothèque mauriste de Saint-Vincent ou le succès de la dynastie d’imprimeurs Monnoyer, installée au Mans en 1751, témoignent que le livre a contribué à la prospérité locale et a indéniablement transformé la cité. Proposées par des spécialistes passionnés, les conférences, ouvertes à tout public, s’attacheront à explorer les réseaux et les acteurs de la librairie mancelle, son implantation dans la ville, les bibliothèques d’Ancien Régime les plus éminentes, monastiques ou particulières, les pratiques de lecture de la noblesse ou du clergé local mais aussi la portée littéraire et scientifique de certaines entreprises éditoriales mancelles, demeurées justement célèbres. Inscrites dans le sillage des Rencontres Renouard, organisées chaque année en avril par l’École nationale des chartes, les journées mancelles constituent une déclinaison régionale de cet important rendez-vous parisien consacré à l’histoire du livre. Journées d’études. Médiathèque Louis-Aragon 72000 Le Mans, 54 rue du Port Le Mans Sarthe

