2022-11-26 21:15:00 21:15:00 – 2022-11-26

Bouches-du-Rhône EUR 16 16 L’équipe Tire Mon Doigt vous présente les humoristes de demain dans un spectacle unique avec du stand-up, des interviews, des jeux, des surprises et surtout beaucoup de bonne humeur !



Un talk show à l’américaine



Le 26 novembre venez assister à la première édition du Live Show Tire Mon Doigt avec en invité : Merwan Sali et Alisson Assandri, deux humoristes incontournables de la scène montante locale.



Venez faire briller Marseille avec nous !



Avec Sofiane M’Barki, Sebastien Meï, Pascal Tino. Des humoristes pas connus présentés par des gens pas connus. https://lartdutheatre.fr/spectacles/tout-public-adultes/ L’Art Dû 83 Rue Marengo Marseille 6e Arrondissement

