Le live du vendredi – La Compagnie des Jazz Saint-Malo Saint-Malo Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Saint-Malo

Le live du vendredi – La Compagnie des Jazz Saint-Malo, 6 janvier 2023, Saint-Malo . Le live du vendredi – La Compagnie des Jazz 2 rue Nicolas Bouvier La gare Médiathèque – La Grande Passerelle Saint-Malo Ille-et-Vilaine La gare 2 rue Nicolas Bouvier

2023-01-06 – 2023-01-06

La gare 2 rue Nicolas Bouvier

Saint-Malo

Ille-et-Vilaine Lors de ce rendez-vous, la Compagnie des Jazz offrira un panorama du Jazz, ponctué de courts commentaires ou anecdotes, afin d’apporter au public un éclairage sur l’histoire de cette musique et contextualiser chaque oeuvre du répertoire. L’objectif de la Compagnie des Jazz est de transmettre au plus grand nombre la passion des musiques improvisées, le plaisir du jeu collectif et la découverte du jazz sous-toutes ses formes. +33 2 99 40 78 00 http://www.lagrandepasserelle.saint-malo.fr/ La gare 2 rue Nicolas Bouvier Saint-Malo

dernière mise à jour : 2022-12-17 par

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Saint-Malo Autres Lieu Saint-Malo Médiathèque - La Grande Passerelle Adresse Saint-Malo Ille-et-Vilaine La gare 2 rue Nicolas Bouvier Ville Saint-Malo lieuville La gare 2 rue Nicolas Bouvier Saint-Malo Departement Ille-et-Vilaine

Saint-Malo Médiathèque - La Grande Passerelle Saint-Malo Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-malo/

Le live du vendredi – La Compagnie des Jazz Saint-Malo 2023-01-06 was last modified: by Le live du vendredi – La Compagnie des Jazz Saint-Malo Saint-Malo Médiathèque - La Grande Passerelle 6 janvier 2023 2 rue Nicolas Bouvier La gare Médiathèque La Grande Passerelle Saint-Malo Ille-et-Vilaine ille-et-vilaine saint-malo

Saint-Malo Ille-et-Vilaine