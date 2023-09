Bal folk avec Cocanha Le Lissiaco, Lissieu (69), 29 septembre 2023, .

VENDREDI 29 SEPTEMBRE 2023

Au LISSIACO, 3 Chem. de Marcilly, 69380 Lissieu

21h-22h30 BAL FOLK avec COCANHA

20h-21h Initiations aux danses

Co-organisation Mairie de Lissieu et La Campanule. Pour ouvrir la saison folk du Lissiaco, vous aurez l’immense plaisir de pouvoir danser sur les chants sublimes de COCANHA !!!!! Yeeeeeeeeeeah !

ATTENTION PREVENTE EN BILLETTERIE: Nombre de place limité ! https://lelissiaco.mapado.com/event/266673-bals-folk-cocanha

Facebook: https://fb.me/e/3KEyh8cCU

Le groupe COCANHA

Chants polyphoniques à danser

Cocanha, ce sont deux voix singulières, celles Caroline Dufau et Lila Fraysse, portée par la pulsation des tambourins à cordes, des pieds et des mains. Cocanha cultive le minimalisme et s’inscrit dans l’esthétique des musiques amplifiées, engageant les corps dans la danse. Le répertoire est puisé dans les ressources traditionnelles occitanes, des archives remises en mouvement et replacées dans le fil de l’oralité. Certaines paroles sont ré-écrites, d’autres inventées, émanant d’un imaginaire commun à ciel ouvert, où les protagonistes se ré-approprient leur puissance politique et désirante.

Audio: https://cocanha.bandcamp.com/album/que-son-a-ros

Site web: https://cocanha.net/

Le lieu « LE LISSIACO »

Salle des fêtes de 250 m²

Grand parking

Site web: https://www.lissieu.fr/-Le-Lissiaco-.html

Le Lissiaco, Lissieu (69) 3, Chemin de Marcilly

2023-09-29T20:00:00+02:00 – 2023-09-30T00:00:00+02:00

2023-09-29T20:00:00+02:00 – 2023-09-30T00:00:00+02:00

