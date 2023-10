Diner concert Le lion Verd – hotel – restaurant – cabaret Putanges-le-Lac, 14 octobre 2023, Putanges-le-Lac.

Putanges-le-Lac,Orne

Soirée exceptionnelle ce samedi à Putanges !!

Diner ( moules-frites) concert avec le duo musical ALEDORA DUO

Une voix enchanteresse, un jeu de guitare subtil, le duo musical complice Aledora saura vous étonner et vous fera voyager à travers le jazz et la bossa-nova ….

Le lion Verd – hotel – restaurant – cabaret Place de l’hotel de ville

Putanges-le-Lac 61210 Orne Normandie



Dinner concert with Ivone and Fabrice

Revisited standards of Pop, Rock and Folk music

Menus : 26?90 and 36?90

¡Una velada excepcional este sábado en Putanges!

Cena (mejillones y patatas fritas) y concierto con el dúo musical ALEDORA DUO

Con su encantadora voz y su sutil toque de guitarra, el dúo musical Aledora le sorprenderá y le hará viajar a través del jazz y la bossa nova …

Außergewöhnlicher Abend diesen Samstag in Putanges!!!

Abendessen ( Muscheln und Pommes frites) Konzert mit dem Musikduo ALEDORA DUO

Eine bezaubernde Stimme, ein subtiles Gitarrenspiel – das befreundete Musikduo Aledora wird Sie überraschen und Sie durch Jazz und Bossa Nova reisen lassen …

