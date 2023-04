FINALES RÉGIONALES DE SAUT D’OBSTACLES JEUNES PONEY & JEUNES CHEVAUX – PARC DE L’ISLE BRIAND Le Lion d’Angers, 29 juillet 2023, Le Lion-d'Angers.

Finales régionales de sauts d’obstacles organisées les samedi 29 et dimanche 30 juillet, au parc de l’Isle Briand..

2023-07-29 à ; fin : 2023-07-30 . .

Le Lion d’Angers Parc départemental de l’Isle Briand

Le Lion-d’Angers 49220 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Regional finals of show jumping organized on Saturday 29 and Sunday 30 July, at the Isle Briand park.

Finales regionales de salto de obstáculos organizadas el sábado 29 y el domingo 30 de julio, en el Parc de l’Isle Briand.

Regionale Finale im Springreiten, organisiert am Samstag, den 29. und Sonntag, den 30. Juli im Parc de l’Isle Briand.

Mise à jour le 2023-03-14 par eSPRIT Pays de la Loire