CONCOURS COMPLET CLUBS ET PONEYS – PARC DE L’ISLE BRIAND Le Lion d’Angers, 3 juin 2023, Le Lion-d'Angers. Concours Complet organisé le dimanche 19 novembre 2023, au parc de l’Isle Briand..

Le Lion d’Angers Parc départemental de l’Isle Briand

Le Lion-d’Angers 49220 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Eventing competition organized on Sunday, November 19, 2023, at the Parc de l’Isle Briand. Concurso completo organizado el domingo 19 de noviembre de 2023, en el Parc de l’Isle Briand. Ein Vielseitigkeitsturnier, das am Sonntag, den 19. November 2023, im Parc de l’Isle Briand veranstaltet wird. Mise à jour le 2023-03-14 par eSPRIT Pays de la Loire

