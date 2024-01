COURSES OLYMPIQUE Le Lion-d’Angers, mardi 28 mai 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-28 11:00:00

fin : 2024-05-28 15:00:00

Passage de la flamme culturelle au Lion d’Angers le 28 mai 2024

C’est une journée hors du commun, que vous vivrez au

Lion-d’Angers. Pour la première fois, la Ville du Lion-d’Angers

accueillera le passage de la flamme olympique et vous êtes tous

invités à cette fête du sport et de la culture !

Le village olympique vous réserve bien des surprises et de

nombreuses animations sont prévues de 11h à 15h du complexe

sportif Lucien Mérignac au Parc de l’Isle Briand.

Alors prêts, feu, partez !

.

Le Lion-d’Angers 49220 Maine-et-Loire Pays de la Loire officedetourisme@anjoubleu.com



