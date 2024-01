L’HOMME INVISIBLE Le Lion-d’Angers, vendredi 17 mai 2024.

L'HOMME INVISIBLE Le Lion-d'Angers

Début : 2024-05-17 19:00:00

fin : 2024-05-17

Le cabaret de nos secret par la compagnie Res Non Verba le 17 mai 2024 au Lion d’Angers

Depuis le mois de novembre, la compagnie Res Non Verba est

en résidence dans les Vallées du Haut-Anjou. Sophie Couineau

(danseuse) et Roberta Pracchia (plasticienne) ont invité 3 classes

et la maison passerelle de Champigné, à explorer les souvenirs

de territoire, les histoires personnelles et les rêves, pour en faire

un cabaret de musique, de danse et de théâtre. Avec près de 70

interprètes et quelques artistes invités, ce parcours-spectacle

nous mènera dans les allées de la ferme de l’Isle Briand en nous

invitant à entrer dans une poésie joyeuse et colorée.

Parc départemental de l’Isle Briand

Parc départemental de l'Isle Briand
Le Lion-d'Angers 49220 Maine-et-Loire



